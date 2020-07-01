مصر.. تخفيف حكم السجن الصادر بحق الضابط المصري الذي قتل الناشطة شيماء الصباغ
قضت محكمة النقض المصرية بقبول طعن الملازم أول ياسين صلاح، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، وحكمت بتخفيف معاقبته بالسجن 7 سنوات بدلا من 10.
وأصدرت محكمة الجنايات في وقت سابق حكمها بسجن الملازم أول ياسين صلاح 10 سنوات بتهمه قتل الناشطة شيماء الصباغ، التي قتلت في مسيرة بوسط البلد وهزت صورتها وسائل الإعلام العالمية، حيث قتلت على يد الضابط وحملها زوجها بين زراعيه.
وقتلت الصباغ أثناء تفريق قوات الأمن وقفة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كانت متوجهة إلى ميدان التحرير، لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، وكشفت التحقيقات عن أن مقتل الصباغ جاء إثر طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي.
المصدر: وسائل إعلام مصرية