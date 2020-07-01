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فلسطين.. إغلاق الخليل لمدة 5 أيام

أخبار العالم العربي

فلسطين.. إغلاق الخليل لمدة 5 أيام
AFP
الخليل/ صورة أرشيفية
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قرر محافظ الخليل، جبرين البكري، إغلاق المدينة وقراها ومخيماتها إغلاقا تاما، ومنع الحركة بشكل كامل لمدة 5 أيام، ابتداء من مساء اليوم الأربعاء.

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وقال المحافظ في بيان صحفي، إن هذا القرار "يأتي استنادا لقرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين، وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء، محمد اشتية، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستتابع تنفيذ القرار، داعيا لجان الطوارئ والمجالس المحلية، وحركة "فتح" وفصائل العمل الوطني في كل منطقة، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الفلسطينيين من هذا الوباء.

وأهاب البكري بأبناء المحافظة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.

فلسطين.. إغلاق الخليل لمدة 5 أيام

المصدر: RT

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