الصحة الفلسطينية: 3 وفيات في محافظة الخليل

أعلن المتحدث باسم الصحة الفلسطينية ومدير عام الرعاية الأولية والصحية، كمال الشخرة، أولى ساعات صباح الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل.

وقال الشخرة في تصريح لوكالة "وفا" إن رجلا في السبعينات من عمره من بلدة تفوح توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، مبينا أن المتوفى كان موصولا بجهاز التنفس الاصطناعي لمدة 6 أيام، ما يرفع حصيلة حالات الوفاة في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 11 وفاة.

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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم، وفاة مواطن (44 عاما) من الخليل ووالدته الستينية بعد إصابتهما بالفيروس.

كما توفيت امرأة ستينية إثر إصابتها بفيروس كورونا وهي من مدينة الخليل، وهي والدة الرجل الأربعيني الذي توفي لاحقا، الثلاثاء، جراء إصابته بالفيروس، ما يرفع حصيلة حالات الوفاة في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى 11 وفيات.

وأصيب 67 شخصا جديدا بفيروس كورونا في الضفة الغربية، حتى مساء الثلاثاء، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بداية صباح الثلاثاء لغاية المساء إلى 322 إصابة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن من بين الإصابات تم تسجيل 29 حالة في مدينة القدس، و35 في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة طوباس.

واتضح من البيان الصادر عن الوزارة أن 12 حالة في العناية المكثفة، بينها حالتان موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، 2765 إصابة، وعدد الحالات النشطة 2131، وعدد حالات التعافي 625.

المصدر: RT + وكالات