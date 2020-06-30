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الصحة الفلسطينية: تسجيل 67 إصابة بكورونا

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الصحة الفلسطينية: تسجيل 67 إصابة بكورونا
Reuters Mussa Qawasma
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات منذ صباح اليوم الى 322 حالة.

وأوضحت الكيلة أن من بين الإصابات 29 في مدينة القدس، و35 في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة طوباس.

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وأضافت أن 12 حالة في العناية المكثفة، بينها حالتان على أجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وأشارت الى أن العدد الإجمالي للإصابات، بلغ 2765 إصابة، وعدد الحالات النشطة 2131، وعدد المتعافين 625، وعدد حالات الوفاة 9 حالات.

المصدر: وفا

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