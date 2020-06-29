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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 195

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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 195
Reuters SAL/
تدابير احترازية ضد كورونا في فلسطين
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها رصدت 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات اليوم إلى 195 إصابة.

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وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه تم تسجيل 80 إصابة في محافظة الخليل، و17 في محافظة نابلس، وإصابة واحدة في الطيبة بمحافظة رام الله والبيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2443 والحالات النشطة إلى 1814، فيما تعافى 621 مريضا وتوفي 8 منذ بدء التفشي.

وأعادت السلطات الفلسطينية، اليوم الإثنين، إغلاق محافظة بيت لحم بالضفة الغربية بشكل كامل لمدة 48 ساعة بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".

المصدر: RT

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