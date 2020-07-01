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قرار رسمي من السيسي بزيادة المعاشات

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قرار رسمي من السيسي بزيادة المعاشات
Reuters
عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوري بزيادة المعاشات بدءا من 1 يوليو 2020.

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ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، صرف معاشات شهر يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن، عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM"، كما سيتم أيضا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارا من أول يوليو 2020.

المصدر: الجريدة الرسمية

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