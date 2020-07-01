اليوم.. مصر تبدأ تنفيذ أكبر موازنة عامة فى تاريخها

تبدأ وزارة المالية المصرية تنفيذ وتفعيل أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد، اليوم الأربعاء، وهو اليوم الأول للسنة المالية الجديدة 2020 /2021، والمقدرة بنحو 2.2 تـريـليون جـنيه.

إقرأ المزيد

وأكد وزيـر المـالـية، محـمد مـعيط، أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد، التي أقرها مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ 2.2 تـــريـــليون جـــنيه، مـنها 1.7 تريليون للمصروفـــات، بـــزيـــادة 138.6 مـليار جــــنيه عــــن مـوازنة الـعام المالي 2019/ 2020.

ولفت إلى أنه تم اسـتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة للإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمي حــيث بــلغ إجمالي الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات، بــما فــيها جهات المــوازنــة والهيئات الاقــتصاديـة وبـعض شــــركـات القطاع العام وقـطاع الأعــــمال الــــعام، بلغ 682.5 مــــليار جــــنيه، مــــقارنــــة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019/ 2020.

وتعد الموازنة العامة أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة في أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها، وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالي كل عام، ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد يوم 1 يوليو 2020.

(الدولار يساوي 16,5 جنيه مصري تقريبا)

المصدر: "اليوم السابع"