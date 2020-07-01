حمد بن جاسم: الإعلام العربي مترد ويرثى له

انتقد وزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، حال الإعلام العربي في الوقت الراهن، قائلا إنه "متردّ، ويرثى له".

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وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات، أمس الثلاثاء، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "حال أغلب الإعلام العربي المسموع والمقروء والمرئي يرثى لها! فجمهوره يدرك التردي الذي آل إليه، ويستطيع أن يفند ويدحض ما يبثه هذا الإعلام، لأنه يدرك أن الإعلام في معظم الدول العربية ينطق بما تفرضه الحكومة، وبما تمليه من توجهات حيال الأحداث في العالم العربي وفي العالم كله".

وأضاف أن "الحال هبط إلى ما دون مستوى القاع، فأخذت الحكومات تجيّش جيوش الذباب الإلكتروني، وتطلق لها العنان، لتغرد بكل كذب ومنكر وتزوير للواقع. أقول ذلك وأنا أتألم لوضع الإعلام العربي الذي لا يخلو من الشرفاء".

فتحت طائلة إرهاب الحكومات والقوانين التعسفية قيدت الحرية المسؤولة للإعلام التي تبتغي الإصلاح والتطوير دون فوضى، وأصبحت وسائل الإعلام العربية أبواقا تحارب الإسلام وتناصر إسرائيل وهي تصادر الأراضي الفلسطينية، وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 30, 2020

وتابع :" تحت طائلة إرهاب الحكومات والقوانين التعسفية، قيّدت الحرية المسؤولة للإعلام التي تبتغي الإصلاح والتطوير دون فوضى، وأصبحت وسائل الإعلام العربية أبواقا تحارب الإسلام، وتناصر إسرائيل وهي تصادر الأراضي الفلسطينية وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وبحسب المسؤول القطري الكبير السابق، فإنه "لا يغدو لتلك الشرعية أي أهمية، وكثير من العرب الذين يفترض أنهم من أصحاب الحق يناصرون الطرف المعتدي. وفي ظل هذا الوضع، لا يلوح في الأفق أي بادرة لسلام جدّي، لأن إسرائيل لا ترى أن هناك داعيا لمثل هذا السلام، وأن العرب ((في المخلاة))!".

فلا يغدو لتلك الشرعية أي أهمية وكثير من العرب الذين يفترض أنهم من أصحاب الحق يناصرون الطرف المعتدي؟

وفي ظل هذا الوضع لا يلوح في الأفق أي بادرة لسلام جدي، لأن إسرائيل لا ترى أن هناك داعيا لمثل هذا السلام وأن العرب (( في المخلاة))! — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 30, 2020

المصدر: RT