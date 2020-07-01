خطيبة خاشقجي تتحدث عن بدء محاكمة المتهمين بقتله غيابيا في اسطنبول

تنطلق يوم الجمعة المقبل في اسطنبول غيابيا محاكمة 20 سعوديا يتهمهم القضاء التركي بقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 بقنصلية بلاده في اسطنبول.

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وقالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، أمس الثلاثاء، إن المحاكمة ستبدأ في المحكمة الرئيسية باسطنبول عند الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش)، مؤكدة على أنها ستكون هناك أيضا.

وبحسب مكتب المدعي العام في اسطنبول، فإن النائب السابق لرئيس المخابرات العامة السعودية، أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، هما المدبران لعملية اغتيال جمال خاشقجي.

ومن المتوقع أن تحضر أنييس كالامار، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، المحاكمة التي لم يتم حتى الآن تأكيد افتتاحها الجمعة رسميا.

وكان أبناء خاشقجي قد أعلنوا في أواخر مايو الماضي "العفو" عن قتلة والدهم. وبعد ساعات على الإعلان عن العفو، أصرت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي التركية، على أنه لا "أحد" يملك حق العفو عن قتلته.

وقُتل خاشقجي، الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018، على يد سعوديين قدموا خصيصا من السعودية إلى تركيا لتنفيذ الجريمة.

المصدر: أ ف ب