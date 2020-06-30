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الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا
Reuters RB
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات المسجلة في يوم واحد.

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ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 13907 حالات.

في المقابل، شهد عدد الوفيات اليومية بالفيروس تراجعا طفيفا بعد تسجيل 7 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 912 حالة.

وتماثل 223 مريضا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 9897 شخصا.

المصدر: RT

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