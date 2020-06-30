الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات المسجلة في يوم واحد.

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ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 13907 حالات.

في المقابل، شهد عدد الوفيات اليومية بالفيروس تراجعا طفيفا بعد تسجيل 7 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 912 حالة.

وتماثل 223 مريضا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 9897 شخصا.

المصدر: RT