الجزائر.. تمديد الحجر الصحي في 29 ولاية إلى 13 يوليو

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، تمديد تدابير الحجر الصحي في 29 ولاية إلى 13 يوليو القادم.

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وتضم قائمة الولايات المعنية بالتمديد مدن الجزائر العاصمة، وبومرداس، وسوق أهراس، وتيسمسيلت، والجلفة، ومعسكر، وأم البواقي، وباتنة، والبويرة، وغليزان، وبسكرة، وخنشلة، والمسيلة، والشلف، وسيدي بلعباس، والمدية، والبليدة، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وورقلة، وبشار، وقسنطينة، ووهران، وسطيف، وعنابة، وبجاية، وأدرار، والأغواط، وواد سوف.

وسيطبق الحجر في المدن المذكورة من الساعة 20:00 مساء إلى 05:00 صباحا.

يذكر أن فيروس كورونا منتشر في 48 ولاية جزائرية، وقد أعلنت السلطة حجرا منزليا جزئيا على كل ولايات الوطن، تم رفعه فيما بعد عن بعض الولايات، حيث بدأت السلطات الجزائرية في 14 يونيو الجاري في تطبيق المرحلة الثانية من خطة تخفيف القيود المفروض بسبب الوباء.

المصدر: RT