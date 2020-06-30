"الشاباك" يتهم "حزب الله" بمحاولة تجنيد داخل إسرائيل (صور+فيديو)

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اليوم الثلاثاء عن إحباط مخطط لـ"حزب الله" اللبناني لتجنيد مواطنين في منطقة الجليل داخل إسرائيل.

وأكد جهاز الأمن أن التحقيق الذي أجراه أفضى إلى مواطنتين عربيتين من سكان بلدة مجد الكروم، تم اعتقالهما في الثاني من يونيو الجاري للاشتباه بمحاولة تجنيدهما من قبل "حزب الله".

وزعم البيان أن الموقوفتين التقتا في تركيا بديسمبر 2019 بمواطنة إسرائيلية أخرى منحدرة من مجد الكروم تدعى بيروت حمود، وهي تقيم حاليا في لبنان مع زوجها المدعو بلال بيزاري وتعمل لدى جريدة "الأخبار" المقربة من "حزب الله".

وادعى البيان أن هذه المرأة وزوجها يعملان على البحث عن المواطنين العرب داخل إسرائيل لتجنيدهم لصالح "حزب الله"، لافتا إلى أن "الشاباك" سبق أن حقق مع المواطنة بيروت عام 2013، بعد الاشتباه بتخابرها لصالح "حزب الله" وعقد لقاءات مع عناصر له في المغرب وتونس.

وذكر البيان أن الموقوفتين المشتبه فيهما "تم تسريحهما بظروف مقيدة"، واتصل أحد ضباط جهاز الأمن ببلال في لبنان محذرا إياه من أن جهاز الأمن العام يعرف عن أنشطته وزوجته رغم الغطاء الصحفي الذي يتظاهران به، مطالبا إياه بالكف عن محاولات تجنيد الإسرائيليين.

ونشر "الشاباك" تسجيلا صوتيا للمكالمة الهاتفية المزعومة بين ضابطه وبلال وصورا لبيروت وزوجها.

المصدر: RT