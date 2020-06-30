سيدة مصر الأولى تهنئ المصريين

هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المصريين بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

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وقالت انتصار، اليوم الثلاثاء، عبر تدوينة في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تمر اليوم الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو، التي تمثل نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، أعلن فيها الشعب المصري إرادته الحرة، فاستجابت له كل المؤسسات الوطنية، في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخنا الوطني. كل عام وأنتم بخير".

وفي وقت سابق، نشر الرئيس المصري أيضا تهنئة للشعب قال فيها أن ثورة 30 يونيو: "ستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الإختطاف".

المصدر: RT