رسالة من السيسي للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام ثورة 30 يونيو.

وأضاف السيسي في بيان بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو 2013 على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".

وتابع: "في العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار".

المصدر: RT