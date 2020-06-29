الأردن يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها إصابتان محليتان.

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وأوضحت الحكومة في إيجازها اليومي أن 3 إصابات جديدة رصدت لدى أردنيين قادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر، فيما شخصت حالتان لدى سائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر المعابر الحدودية.

وسجلت الإصابتان المتبقيتان لدى عاملين اثنين غير أردنيين في مركز حدود الكرامة، بينما تماثل 7 أشخاص للشفاء.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، مشددة على أن خطر الوباء ما زال مستمرا رغم انخفاض عدد حالات الإصابة على المستوى المحلي.

المصدر: RT