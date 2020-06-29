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إعلان وزير الصحة الأردني "موت" فيروس كورونا يثير موجة انتقادات

أخبار العالم العربي

إعلان وزير الصحة الأردني
Reuters Muhammad Hamed
وزير الصحة الأردني سعد جابر
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أثارت تصريحات وزير الصحة الأردني، سعد جابر، التي أعلن فيها أن فيروس كورونا قد "مات" وأن البلاد باتت نظيفة من الوباء، جدلا وانتقادات حادة له.

وقال جابر في حديثه لقناة "المملكة" إن الفيروس "نشف ومات" في الأردن، في إشارة إلى عدم انتقال العدوى بين المتواجدين في المملكة، مضيفا أن "جميع الحالات التي سُجلت هي قادمة من الخارج".

وقد رأى وزير الصحة الأردني الأسبق، سعد الخرابشة، في تصريحات الوزير الحالي حول فيروس كورونا "استخفافا بعقول الناس".

وكتب في تغريدة له على موقع تويتر: "وزير صحتنا لا زال مصرا أن فيروس كورونا نشف ومات"، مشيرا إلى أن مثل هذا التصريح يفيد ضمنيا بالتوقف عن اتخاذ الاجراءات الوقائية.

واستشهد الخرابشة بمثل شعبي يقول: "شغل فلان مثل حراث الجمال، إللي بتحرثه بتربصه بخفوفها" في إشارة منه إلى خطورة تصريح جابر على الجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من انتشار الوباء.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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