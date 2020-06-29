القوات المسلحة: مصر ليست حكرا لأحد

هنأ القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع المصري محمد زكى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ30 من يونيولعام 2020

وجاء في برقية التهنئة، اليوم الاثنين:" السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسرنى أن أهنىء سيادتكم بذكرى يوم الثلاثين من يونيو ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية الذى شهد ثورة شعب مصر العظيم التى ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكراً لأحد. وبهذه المناسبة فإن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء كل المصريين يؤكدون على أنهم فى مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذى كلفهم به شعب مصر العظيم لتظل مصر دائماً حصن أمن وأمان لكل المصريين، حفظ الله مصر ورعاكم وأيدكم بنصره وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

المصدر: RT