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وفاة أول مؤسس لبنك إسلامي

أخبار العالم العربي

وفاة أول مؤسس لبنك إسلامي
محمد بن راشد صحبة سعيد أحمد ناصر لوتاه
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توفي رجل الأعمال ومؤسس أول بنك إسلامي في العالم، ورئيس مجلس الإعمار في دبي سابقا، سعيد أحمد ناصر لوتاه، أمس الأحد، عن سن 97 عاما.

ووصف محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لوتاه بالتاجر العصامي الذي ترك بصماته على اقتصاد دبي.

وقال بن راشد ناعيا لوتاه في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حط رحاله عند ربه اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه، الذي أنشأ أول بنك إسلامي في العالم، وكان تاجراً عصامياً له بصماته في اقتصاد دبي".

وتابع: "له يد طولى في الخير.. وهو أب للكثير من الأيتام.. عرفت فيه عقلا راجحا وحكمة وسكينة.. رحمك الله، وتقبل عملك، وألهم أهلك الصبر والسلوان".

المصدر: RT

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