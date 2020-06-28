مصر.. الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلا من الثلاثاء الموافق 30 يونيو.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أن هذه الإجازة لا تسري على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقا للمواعيد المقررة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، أن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلا من يوم الثلاثاء يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

وأشار المتحدث إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

ناصر حاتم

المصدر: RT