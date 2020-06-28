الأردن.. 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا جميعها لقادمين من الخارج

أعلنت الحكومة في الأردن عدم تسجيل أي إصابات محلية بفيروس كورونا، فيما جرى تسجيل 10 إصابات لقادمين من الخارج، سبعة منهم في فنادق الحجر وثلاثة لسائقين على حدود العمري.

وقالت الحكومة في الإيجاز اليومي حول مستجدات التعامل مع فيروس كورونا في الأردن إنه جرى تسجيل 19 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، علما أن الوفيات في البلاد استقرت عند 9 حالات.

وفي ما يلي تفاصيل آخر مستجدات الوضع الوبائي في الأردن:

- تسجيل 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1121 حالة.

- تسجيل 19 حالة شفاء جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

- إجراء 5148 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت 374708 فحوص.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، مشددة على أن خطر الوباء ما زال مستمرا رغم انخفاض عدد حالات الإصابة على المستوى المحلي.

كما أكدت الوزارة على أهمية استخدام تطبيق "أمان" للمساهمة في حماية الأفراد من مخالطة الأشخاص المصابين، وكشف حالات الإصابة مبكرا، مع التأكيد على الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر التطبيق بسبب مخالطتهم لأشخاص مصابين، ضرورة المسارعة لمراجعة المراكز المختصة للكشف عن حالاتهم.

المصدر: RT