مقتل عسكريين اثنين بانفجار لغم شمالي الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الأحد، مقتل عنصرين من قوات الجيش إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط، بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الانفجار أسفر عن مقتل نقيب وعريف أول في الجيش​​​.

وأضافت أنه "في أعقاب هذا الفعل الشنيع، تم تعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة من قبل مفارز الجيش الوطني الشعبي ومواصلة عمليات البحث والتمشيط لهذه المنطقة".

وتقدم رئيس أركان الجيش بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة "بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما"، وأكد على أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل، ومن دون هوادة، جهوده بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".

المصدر: سبوتنيك