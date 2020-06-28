 
مباشر

ما سر الكرسي الذي صنعته "أرامكو" خصيصا للملك سعود!

أخبار العالم العربي

ما سر الكرسي الذي صنعته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o71n

نشر حساب "الملك سعود" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة نادرة للكرسي الذي صنعته شركة أرامكو، خصيصا للعاهل السعودي الراحل.

وقال الحساب إن الكرسي صنع عام 1960 في بيروت، بمواصفات خاصة للملك سعود، ليناسب ضخامة جسمه وطوله الذي بلغ 204 سم، بعدما تعذر وجود كراسي مناسبة له عند زيارته للشركة.

وأوضح الحساب أن الشركة احتفظت بالكرسي ليجلس عليه الملوك الذين تبعوا الملك سعود.

وأضاف الحساب أن الكرسي جلس عليه أيضا الملك فيصل والملك خالد أثناء زياراتهما الرسمية للشركة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا