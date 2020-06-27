مصر.. وفاة زوجين مسنين إثر حريق التهم شقتهما بمنطقة القاهرة الكبرى (فيديو)

لقي زوجان مسنان مصرعيهما، يوم السبت، إثر حريق نشب في شقتهما بمنطقة القاهرة الكبرى في مصر.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية بأحد الطوابق ببرج سكني في عمارات العبور بصلاح سالم.

وقالت وسائل الإعلام إن الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية انتقلوا على الفور وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرضوا طوقا أمنيا للسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للعمارات المجاورة.

وإثر فحص ومعاينة المكان تبين مصرع شخصين مسنين داخل الشقة، وقد تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة وفتح تحقيق في الحادثة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية