المتحدث باسم الكاظمي يعلق على عملية اعتقال عناصر من "كتائب حزب الله"

علق أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، على عملية اعتقال عناصر من "كتائب حزب الله"، الذي نفذها الأمن العراقي، فجر الجمعة الماضي، بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال طلال، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم السبت، إن "عملية الدورة عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة، وهي عملية عراقية التخطيط والتنفيذ والإشراف من الألف إلى الياء".

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وأضاف: "كل كلام يثار غير ذلك هو أكاذيب لا صحة لها بتاتا".

وأعلن مصدر عراقي، اليوم السبت، لـRT إطلاق سراح ستة عناصر من "كتائب حزب ألله".

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وأفاد مصدر أمني عراقي، أمس الجمعة، بأن السلطات العراقية سلمت عناصر "كتائب حزب ألله" إلى أمن الحشد الشعبي، وذلك بعد احتجازهم ليلة الجمعة.

المصدر: RT