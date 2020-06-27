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مصدر عراقي لـRT: إطلاق سراح ستة عناصر من "كتائب حزب الله"

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مصدر عراقي لـRT: إطلاق سراح ستة عناصر من
kataibhezbollah.com
عناصر "كتائب حزب الله" في العراق
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أعلن مصدر عراقي، اليوم السبت، إطلاق سراح ستة عناصر من "كتائب حزب الله".

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مصدر لـRT: تسليم عناصر
مصدر لـRT: تسليم عناصر "كتائب حزب ألله" المحتجزين إلى أمن الحشد الشعبي

وقال المصدر لـRT إن "قاضي الحشد الشعبي أطلق سراح ستة عناصر من الكتائب لعدم ثبوت تورطهم بعمليات القصف".

وأضاف: "بقي سبعة عناصر من الكتائب قيد التحقيق"، ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

وأفاد مصدر أمني عراقي، أمس الجمعة، بأن السلطات العراقية سلمت عناصر "كتائب حزب الله" إلى أمن الحشد الشعبي، وذلك بعد احتجاز عدد منهم ليلة الجمعة.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن العراقية نفذت، ليلة الجمعة الماضية، بمشاركة عسكريين أمريكيين، عملية مداهمة لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي في بغداد واعتقلت 3 من قيادييها.

المصدر: RT

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