مصدر عراقي لـRT: إطلاق سراح ستة عناصر من "كتائب حزب الله"

أعلن مصدر عراقي، اليوم السبت، إطلاق سراح ستة عناصر من "كتائب حزب الله".

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وقال المصدر لـRT إن "قاضي الحشد الشعبي أطلق سراح ستة عناصر من الكتائب لعدم ثبوت تورطهم بعمليات القصف".

وأضاف: "بقي سبعة عناصر من الكتائب قيد التحقيق"، ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

وأفاد مصدر أمني عراقي، أمس الجمعة، بأن السلطات العراقية سلمت عناصر "كتائب حزب الله" إلى أمن الحشد الشعبي، وذلك بعد احتجاز عدد منهم ليلة الجمعة.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن العراقية نفذت، ليلة الجمعة الماضية، بمشاركة عسكريين أمريكيين، عملية مداهمة لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي في بغداد واعتقلت 3 من قيادييها.

المصدر: RT