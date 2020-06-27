واشنطن: لا صحة لتصريحات منسوبة لسفيرتنا بالكويت حول "كتائب حزب الله"

نفت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، تصريحات نُسبت لسفيرة الولايات المتحدة في الكويت حول عملية اعتقال عناصر "كتائب حزب ألله" العراقية، ليلة أمس الجمعة.

إقرأ المزيد

وقالت السفارة في بيان صحفي، إن "التصريحات المنسوبة إلى السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوفسكي والتي تناقلتها وسائل إعلام عراقية، غير صحيحة".

وتابعت أن "هذه التصريحات تلفيق خبيث، ولم تقم السفيرة رومانوفسكي بإجراء مثل هكذا مقابلة"، مضيفة أن" الأخبار المزعومة صادرة عن موقع إلكتروني تم إنشاؤه لنشر الأخبار المزيفة".

وكانت وسائل إعلام عراقية نشرت تصريحا لسفيرة الولايات المتحدة في الكويت، ينص على أن القوات الأمريكية شاركت في عملية الاعتقال الأمنية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب ضد عناصر "كتائب حزب ألله".

المصدر: RT