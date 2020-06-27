"النجباء": لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات العراقية والحشد الشعبي

أكد الأمين العام لحركة "النجباء" في العراق، أكرم الكعبي، أنه لا يستطيع أحد الإيقاع بين القوات العراقية والحشد الشعبي، في إشارة إلى عملية اعتقال عناصر من "كتائب حزب ألله" العراقية.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم السبت: "كشفتم إتجاهكم فلا تتوهموا، فإن الحشد الشعبي برجاله ومقاومته وكل القوات الأمنية شركاء الدم والجهاد ولن توقعوا بينهم".

وقال: "ثم بعد أن وقانا الله الفتنة، لا تزجوا البلد بالديون التي تسلب سيادته وإستقلاله فإن معنى الإقتراض الخارجي الذي تسعون إليه وفق مفهوم الاستعمار الحديث، هو أن تقترض المال من مستعمر محترف، ثم تشتري بهذا المال بضائع من المقرض نفسه".

وتابع "سيبيعك هذا المستعمر من فائض إنتاجه، الذي لا سوق له، فتتراكم عليك الديون لتصبح بعد ذلك بلادك رهينة بيده، ليكون محتلا بطريقة غير مباشرة، هذه سياسة قديمة، وتتكرر اليوم للأسف في بلد رفع شعار السيادة".

المصدر: RT