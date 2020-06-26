الخزعلي: قيام الكاظمي باعتقال عناصر من الحشد يُعد فوضى

قال الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، إن قيام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي باعتقال عناصر من الحشد يُعد "فوضى".

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وأشار الخزعلي، في كلمة له، إلى أن "ما حدث ليلة أمس من مداهمة مقر الحشد الشعبي حدث خطير، لأن قيام الكاظمي باعتقال عناصر من الحشد من قبل مكافحة الإرهاب يعد فوضى عارمة، وكان يفترض معالجة هذا الموضوع من قبل رئيس هيئة الحشد".

وأضاف أن "بقاء القوات الأمريكية في العراق يعد احتلالاً، خاصة بعد تصويت البرلمان على إخراجها من البلاد، ومقاومة الاحتلال هو حق مشروع كفلته كافة القوانين".

وأكد الخزعلي أن "جهاز مكافحة الإرهاب جهاز وطني قاتل إلى جنب الحشد الشعبي ضد الإرهاب"، متسائلا: "هل يعلم الكاظمي أن الطائرات الأمريكية تحلق وقت ما تشاء وتقصف من تشاء؟".

وتابع الأمين العام لـ "عصائب أهل الحق" أن "بيان العمليات المشتركة الخاص باعتقال عناصر الحشد كتب من قبل الأمريكان، وهناك محاولات أجنبية لضرب قوات الحشد الشعبي".

وأضاف: "لا يوجد معسكر عراقي خالص تم استهدافه وإنما ما يستهدف كانت مقرات للقوات الأمريكية، وكل عمليات القصف التي حدثت في الآونة الأخيرة استهدفت مقرات القوات والسفارة الأمريكية، كما لا يوجد أي فصيل من فصائل المقاومة يستهدف المؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء".

المصدر: RT