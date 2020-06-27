22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت السلطات الصحية في لبنان اليوم السبت، أنها رصدت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنها سجلت 22 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 20 إصابة بين المقيمين وإصابتان لوافدين إلى البلاد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1719.

pic.twitter.com/nHUS2w2TsE — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) June 27, 2020

ولفتت الوزارة إلى أن هناك 39 إصابة تخضع للاستشفاء، بينها 9 حالات في العناية المركزة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء في البلاد وصل إلى 1153.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبالتالي فإن عدد الوفيات مستقر عند 33.

المصدر: RT