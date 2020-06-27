مشاجرة جماعية تنتهي بجريمة قتل في الساحل السوري

أدت مشاجرة جرت في شارع الجمهورية بمدينة اللاذقية الواقعة على الساحل السوري إلى وفاة رجل، جراء طعنه بآلة حادة تسببت بوفاته على الفور.

وقال موقع "الخبر" نقلا عن مصادر محلية، إن القصة بدأت بمشاجرة بين أطفال، ثم تطورت إلى استنجاد كل طفل بأبيه لتتحول مشاجرة الأطفال إلى مشاجرة جماعية بين الآباء، وتطور الشجار، (وفقا للموقع)، إلى استخدام السكاكين، ما أدى الى وفاة مواطن بالغ من العمر خمسين عاما بسبب تعرضه لطعنة في الصدر.

هذا وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الجاني هو جار الضحية، فيما لا تزال أسباب الخلاف بين الطرفين مجهولة.

شبكة أخبار اللاذقية - فيسبوك

المصدر: وكالات