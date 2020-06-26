المغرب.. شاب يطعن شرطيا حتى الموت

أكدت مصادر أمنية في المغرب، اليوم الجمعة، أن شابا (28 عاما)، طعن شرطيا حتى الموت بسكين، أثناء مزاولة الأخير عمله بمدينة الحسيمة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إن "المشتبه فيه كان قد رشق سيارة للشرطة تؤمن محيط السجن المحلي بمدينة الحسيمة بالحجارة في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، قبل أن يعمد إلى طعن الشرطي الذي تدخل لتوقيفه، وهو برتبة حارس أمن ويعمل في المجموعة المتنقلة لحفظ النظام، بواسطة سكين كان بحوزته، متسببا في وفاته بسبب خطورة الجروح".

وأضاف البيان: "تمكنت الشرطة من توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب الجريمة، وأودع في الحجز لحين فتح التحقيق".

وأشار المصدر، إلى أن "المدير العام للأمن الوطني أصدر قرارا يقضي بمنح ترقية استثنائية للفقيد، مع تكليف مديرية الموارد البشرية ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بتوفير كامل العناية والدعم اللازمين لأفراد عائلته".

المصدر: "هسبريس"