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روسيا تدعو جميع أطراف الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار

أخبار العالم العربي

روسيا تدعو جميع أطراف الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن قلق موسكو من تصاعد حدة التوتر في اليمن، ودعت جميع أطراف الصراع إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "ندعو جميع أطراف النزاع اليمني إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ... ونؤكد من جديد موقفنا المبدئي بشأن ضرورة التخلي في أقرب وقت عن المواجهة العسكرية في اليمن، وإطلاق حوار شامل بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، يراعي مصالح جميع القوى السياسية الرئيسية، وكل الطوائف والمناطق في هذا البلد".

وأكدت الوزارة على ضرورة تكثيف جهود الوساطة لإيجاد حلول سياسية، يؤدي نجاحها إلى تقليل مستوى المواجهة والتوتر بشكل مباشر في اليمن وحوله.

المصدر: نوفوستي

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