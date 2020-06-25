بيان من الاتحاد الأوروبي بشأن الغارات الحوثية على السعودية

دان الاتحاد الأوروبي الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية على مواقع في السعودية.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم الخميس استهداف الحوثيين للمملكة بعدة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه "هجوم عشوائي على المدن السعودية"، لافتا إلى أن هذا الهجوم جاء على خلفية تكثيف الأعمال العدائية في اليمن.

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وحذر البيان من أن المدنيين اليمنيين، بمن فيهم الأطفال، لا يزالون يتحملون أعباء العنف الناجم عن النزاع في بلادهم، مؤكدا أن عدد ضحايا الصراع من الأطفال "يبعث على القلق".

وشدد المتحدث على أن كافة الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة، مشيرا إلى أن الهجوم الأخير عبر الحدود يتعارض مع الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، بتأييد من الاتحاد الأوروبي وأعضائه بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية في اليمن.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف إلى الدخول في مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة، مبديا دعمه الثابت لجهود غريفيث في هذا السبيل.

وجاء هذا البيان الأوروبي تعليقا على إعلان جماعة الحوثيين الثلاثاء الماضي عن تنفيذ أكبر عملية هجومية ضد السعودية استهدفت "مقرات وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران".

من جانبه، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه الرياض.

المصدر: RT