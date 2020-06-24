وزير يمني: الإمارات تتخذ من حزب "الإصلاح" شماعة لتنفيذ مخططاتها في اليمن

اتهم وزير الدولة في الحكومة اليمنية أمين العاصمة صنعاء عبد الغني جميل الإمارات، باتخاذ حزب "الإصلاح" شماعة لتنفيذ مخططات خاصة بها في بلاده.

وكتب عبر حسابه في تويتر في وقت متأخر مساء الثلاثاء مخاطبا الامارات: "إذا كنتم ضد (حزب) "الإصلاح" فابعدوا علمه في سقطرى وليس علم اليمن الذي استبدلتموه بعلمكم".

وأضاف: "أن حزب "الإصلاح" ضحى بخيرة رجاله في سبيل الدفاع عن كرامة اليمن".

وأضاف أن الإمارات جعلت من الحزب شماعة لتنفيذ مخططاتها التي لا تخفى على أحد.

اذا كنتم ضد الاصلاح فأبعدوا علم الاصلاح في سقطرى مش تزيلوا علم اليمن واستبداله بعلمكم لكن جعلتم الاصلاح الذي ضحى بخيره رجاله وفلذات أكباده في سبيل الدفاع عن كرامه اليمن شماعه لتنفيذ مخططاتكم الذي لا تخفى على احد اخص تحديداً الامارت — اللواء عبدالغني جميل (@Abdul_Algani) June 23, 2020

وكان المجلس الانتقالي جنوبي اليمن، قد أعلن یوم السبت السیطرة على معسكر القوات الخاصة التابعة للحكومة الشرعیة في حدیبو عاصمة محافظة أرخبیل سقطرى، لتكتمل بذلك السیطرة الكاملة على الجزیرة.

وأفاد مراسلنا بأن هدوء حذرا يسود جبهات القتال بمحافظة أبين جنوب اليمن بعد معارك دامية دارت الجمعة، بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

المصدر: RT + وكالات