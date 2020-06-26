 
مباشر

السعودية.. صورة لامرأة في الحرس الملكي تثير جدلا

أخبار العالم العربي

السعودية.. صورة لامرأة في الحرس الملكي تثير جدلا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o6ki

أثارت صورة لامرأة ترتدي زي الحرس الملكي السعودي وتقف بجانب العلم الخاص بالقوة العسكرية المسؤولة عن حماية كبار قادة البلاد (الحرس الملكي)، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، شابة ترتدي ملابس الحرس الملكي السعودي السوداء، مع بعض التعديلات مقارنة بزي الحرس الملكي الذي يرتديه الرجال، وإلى جانبها رجل يرتدي أيضا زيا عسكريا.

وتناقل النشطاء على نطاق واسع الصورة تحت هاشتاغ #صورة الموسم، وهاشتاغ #الحرس الملكي.

وقوبلت الخطوة بتأييد كبير من قبل مغردين سعوديين كثر، مع وجود عدد من المعارضين لانضمام النساء للقطاع العسكري والأمني بشكل عام، بعد أن اعتادوا رؤية الرجال فقط في ذلك القطاع العسكري.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا