السعودية.. صورة لامرأة في الحرس الملكي تثير جدلا

أثارت صورة لامرأة ترتدي زي الحرس الملكي السعودي وتقف بجانب العلم الخاص بالقوة العسكرية المسؤولة عن حماية كبار قادة البلاد (الحرس الملكي)، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، شابة ترتدي ملابس الحرس الملكي السعودي السوداء، مع بعض التعديلات مقارنة بزي الحرس الملكي الذي يرتديه الرجال، وإلى جانبها رجل يرتدي أيضا زيا عسكريا.

وتناقل النشطاء على نطاق واسع الصورة تحت هاشتاغ #صورة الموسم، وهاشتاغ #الحرس الملكي.

وقوبلت الخطوة بتأييد كبير من قبل مغردين سعوديين كثر، مع وجود عدد من المعارضين لانضمام النساء للقطاع العسكري والأمني بشكل عام، بعد أن اعتادوا رؤية الرجال فقط في ذلك القطاع العسكري.

#الحرس_الملكي

والله الذي لا إله الا هو ليس استنقاص للمرأة ولا إستحقاراً لقدراتها ولكن المرأة ليس هذا مكانها ولا يجب أن تكون بهذا القدر من الإسترجال فقد جرحت هذي الصورة كل معاني الأنوثة 🥺كلنا مع تمكين المرأة ولكن بالمكان المناسب pic.twitter.com/PI1JaFdNMQ — أمجاد آلسديري (@aj5d9) June 25, 2020

مشاركة المرأة في #الحرس_الملكي تسر الناظرين، المرأة لابد ان تحظى بالثقة في قدراتها👌

وهذا أمر لا يخالف شرعنا وثقافتنا، ولا يرى عكس ذلك الا متخلف

*دينياً، ابحثوا عن (أم عمارة) والتي دافعت عن النبيﷺ في غزوة احد

*ثقافياً، ابحثوا عن البطلة السعودية غالية البقمية التي دحرت العثمانيين pic.twitter.com/PDbuHXioO8 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) June 25, 2020

صورة الموسم pic.twitter.com/k5r8xvTs2d — Reem Alkahtani | ريم القحطاني (@ralkahtani20) June 25, 2020

سبحان الله حركة يدها كنها تضبط نقابها

الستر فطره والمكان للرجال مع كامل الاحترام للعنصر النسائي



#الحرس_الملكيpic.twitter.com/uRZ8ahtArg — سـهـم (@sahm__711) June 25, 2020

انا مو فاهم ليش متواجده الاخت بالحرس الملكي ياليت احد يفهمني ويقنعني لان المنطق يقول الرجال فقط هم القادرين ع حراسة الملوك والأمراء



#الحرس_الملكيpic.twitter.com/KYagXBjQK9 — Fahdnho 💛🖤 (@Fahad_a_a_m) June 25, 2020

المصدر: وكالات