دبي.. القبض على عصابة احتيال دولية

أعلنت شرطة دبي الخميس، القبض بعملية أمنية نوعية، على عصابة دولية للاحتيال وغسيل الأموال، أفرادها من الأفارقة.

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وكشفت الشرطة أن عملية "صيد الثعالب 2" أسفرت عن إلقاء القبض على ريمون الرونوا عباس الملقب بـ"هاشبوبي"، وأولاليكان جاكوب بونلي الملقب بـ"وود بيري" و10 أفراد من عصابة إفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الإمارات، واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال صفة بغرض الاحتيال والاستيلاء على أموال الناس، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم الاحتيال الإلكتروني.

ووصف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، العملية بالنوعية، لما تميزت به من حرفية عالية في التخطيط، ودقة في التنفيذ من قبل 6 فرق مداهمة نفذت المهمة، مشيرا إلى أن هذه العملية ساهمت في حماية الكثير من الضحايا بمختلف دول العالم.

وحول تفاصيل القضية، قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن القضية بدأت بورود معلومات أمنية عن تورط عصابة إفريقية في جرائم غسيل أموال واحتيال إلكتروني، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تابعت الشرطة أفراد العصابة ومن بينهم "هاشبوبي" الذي كان يتباهى بثرائه ومقتنياته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت ستار "أنه من رجال الأعمال"، بهدف استدراج الضحايا من مختلف دولة العالم.

وبعد القبض على أفراد العصابة، عثر في سكنهم على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توثق عمليات غسيل الأموال والنصب والاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات للضحايا خارج الدولة.

وقال العميد الجلاف إن إلقاء القبض على العصابة ساهم في ضبط مستندات مزورة في عمليات احتيال إلكترونية خارج الدولة تجاوزت المليار و600 مليون درهم، إلى جانب ضبط مبالغ تفوق الـ 150 مليون درهم، والعثور في سكنهم على 21 جهاز حاسب آلي، و47 هاتفا ذكيا، و15 ذاكرة تخزين، و5 أقراص صلبة تحتوي على 119 ألفا و580 ملف احتيال، وعناوين لعدد 1 مليون و926 ألفا و400 ضحية، ومصادرة 13 سيارة فارهة اشترتها العصابة من جرائم غسيل الأموال والاحتيال الالكتروني تقدر قيمتها بـ 25 مليون درهم.

المصدر: وام