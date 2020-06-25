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مصر.. السيسي يصدر قرارا بعزل قاض كبير من منصبه

أخبار العالم العربي

مصر.. السيسي يصدر قرارا بعزل قاض كبير من منصبه
Reuters
الرئيس المصري
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارا بعزل المستشار محمد صبري أحمد تقصيرة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة من وظيفته.

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السيسي يصدر قرارا بإحالة قاض إلى المعاش بناء على قرار تأديب

ونشر القرار في الجريدة الرسمية بناء إلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا في شهر مارس الماضي بإحالة المستشار عصام الدين علي حسين كحيلة نائب رئيس بمجلس الدولة إلى المعاش وذلك بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة أيضا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

 

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