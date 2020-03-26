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السيسي يصدر قرارا بإحالة قاض إلى المعاش بناء على قرار تأديب

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا بإحالة قاض إلى المعاش بناء على قرار تأديب
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر في عددها اليوم الخميس، قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفصل قاض كبير في الدولة من منصبه وإحالته للمعاش.

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وجاء القرار الذي صدق عليه الرئيس المصري بإحالة المستشار عصام الدين علي حسين كحيلة نائب رئيس بمجلس الدولة إلى المعاش وذلك بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة.

يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قام بتعيين رئيس جديد لمجلس الدولة عام 2017، وذلك خلافا لترشيح أعضاء المجلس لهذا المنصب القاضي الذي أصدر حكما بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

المصدر: الشروق

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