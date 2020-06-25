البنتاغون يعلن مقتل جندي أمريكي في الأردن ويفتح تحقيقا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مقتل جندي أمريكي في الأردن دون إضافة تفاصيل عن الحادثة.

وجاء في البيان :" فقدنا نيك برافو ريغوليز البالغ من العمر 20 عاما من ولاية فلوريدا في الأردن في 23 يونيو نتيجة لحادث أثناء مشاركته في عمليات في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية. الحادث ليس له علاقة بهجوم عدائي ، ولكن التحقيق ما يزال جاريا".



لم يتم تقديم معلومات إضافية.

وتشمل منطقة المسؤولية التنفيذية للقيادة المركزية (CENTCOM) للقوات المسلحة الأمريكية، على وجه الخصوص، منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: تاس