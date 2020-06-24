مصر.. إخلاء سبيل 530 سجينا تنفيذا لأوامر السيسي

أعلنت السلطات المصرية إخلاء سبيل 530 سجينا ممن يستحقون الإفراج المشروط عنهم والإفراج بالعفو.

وأوضحت مصلحة السجون المصرية أن الخطوة تأتي تنفيذا للأمر الرئاسي رقم 231 لسنة 2020 بإفراج، بينهم 219 نزيلا من المشمولين بالعفو، و311 سيتم الإفراج عنهم بشروط.

وأضاف: "يأتي ذلك استمرارا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT