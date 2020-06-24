النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل مروعة عن حادثة مقتل إيمان حسن على يد زوجها

باشرت النيابة العامة المصرية، بالتحقيق في جريمة قتل إيمان حسن في مدينة طلخا وأمرت بتوقيف زوجها وعامل لديه، بعد الاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وكشفت التحريات، وجود خلافات زوجية دائمة بين المجني عليها وزوجها، ورفض أهله رغبته في تطليقها، وأنه فكر في اختلاق واقعة تخل بشرفها لإنهاء علاقته بها، فاتفق مع عامل لديه على أن يتوجه لزوجته بمسكنهما ويواقعها كرها عنها، مستغلا في ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تحول دون مقاومتها.

وحضر الزوج هو خلال ذلك متظاهرا بضبطها على تلك الحالة المخلة، لينهي علاقته معها.

وكان العامل، قد قرر قتل المجني عليها قبل مواقعتها، فأطبق بيديه على عنقها حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتها، ولما لقي زوجها لاحقا أعلمه بما فعل، فأبدى الأخير رضاه عن ذلك لرغبته في التخلص من زوجته.

ناصر حاتم – القاهرة