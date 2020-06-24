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وزير الري السوداني يقدم شرحا وافيا عن أهمية نهر النيل

أخبار العالم العربي

وزير الري السوداني يقدم شرحا وافيا عن أهمية نهر النيل
Reuters
نهر النيل
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قدم وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، شرحا للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم صباح اليوم الأربعاء، شرحا حول أهمية نهر النيل للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

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كما قدم الوزير شرحا مستفيضا حول جولات التفاوض بين الدول الثلاث منذ إعلان المبادئ فى العام 2015، مبينا أن الدول الثلاث توصلت لاتفاق حول معظم المسائل الفنية، مشيرا لوجود بعض القضايا العالقة التي يجري التفاوض لحلها.

وأضاف أن ما تبقى من قضايا عالقة، وبخاصة القانونية منها، سيتم رفعها لقيادات الدول الثلاث، معربا عن أمله فى إمكانية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث فى القريب العاجل.

كما استعرض جهود السودان فى حث الأطراف على استئناف التفاوض من خلال مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

المصدر: RT

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