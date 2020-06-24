العراق: ارتفاع حاد في عدد الإصابات والوفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2200 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الحالات في عموم البلاد إلى 36 ألفا و702 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 79 حالة وفاة بين المصابين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1330 وفاة في أنحاء العراق.

وأكدت الصحة العراقية، إجراء مختبراتها 11445 فحصا، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 477433 نموذجا.

وتابعت، أن "عدد حالات الشفاء المسجلة لهذا اليوم كانت 1061، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 16 ألفا و814 حالة شفاء".

ونوهت الوزارة، إلى أن "مجموع الراقدين في المستشفيات بلغ 18 ألفا و558 حالة منهم 281 حالة حرجة".

وأعلن العراق أمس الثلاثاء، عن تسجيل 81 حالة وفاة، و1826 إصابة بالفيروس.

المصدر: RT