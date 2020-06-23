العراق يسجل 84 وفاة و1826 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل 84 حالة وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفحصت وزارة الصحة العراقية 10672 نموذجا في كافة المختبرات المختصة، ليكون المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 465988 نموذجا.

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية 968 حالة شفاء، فيما بلغ مجموع الوفيات في العراق 1251، والإصابات 34502، وحالات الشفاء 15753.

المصدر: RT