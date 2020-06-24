غوتيريش يدعو إلى زيادة الضغط على أطراف النزاع اليمني لوقف القتال

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تكثيف الجهود الرامية إلى دفع أطراف النزاع اليمني إلى توحيد مساعيها في سبيل وقف القتال وتخفيف معاناة المواطنين.

وشدد غوتيريش في مقابلة أجرتها معه أمس الثلاثاء وكالة "أسوشيتد برس"، قبيل عقد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث موجزا مغلقا لمجلس الأمن الدولي، على أن الشعب اليمني "يعاني معاناة مروعة" وسط تدهور الوضع الإنساني في البلاد على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة تعمل على جلب أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات وعلى تقديم "إجراءات بناء الثقة"، وخاصة فيما يتعلق بعمل المطارات والموانئ ودفع رواتب الموظفين بالتزامن مع إطلاق عملية سياسية في البلاد.

وقال: "لا أزال أثق بأن هذا الأمر ممكن، وعلينا ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على أطراف النزاع واللاعبين المعنيين بغية التأكد من أن المشاورات المكثفة التي أجريناها بهذا الصدد تؤدي إلى نتيجة إيجابية".

ووصف غوتيريش اليمنيين بأنهم "شعب كريم كان يواجه دائما صعوبات في البحث عن الوحدة، لكنه يستحق ذلك"، مناشدا التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة "أنصار الله" الحوثية على تجاوز الخلافات على وجه السرعة بشأن الإجراءات الإنسانية والاقتصادية الواجب اتخاذها في سبيل دفع جهود السلام إلى الأمام ومساعدة البلاد في مواجهة جائحة كورونا.

المصدر: أسوشيتد برس