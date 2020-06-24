بالفيديو.. حميدتي يحذر من استخدام النساء الفاتنات لتهريب الذهب من السودان

كشف نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن السلطات سترابط بمطار الخرطوم منعا لاستخدام النساء الفاتنات في تهريب ذهب البلاد.

إقرأ المزيد

وقال: "سوف نكون مرابطين في مطار الخرطوم ولن نسمح بتهريب الذهب كما كان يحدث سابقا".

وحذر التجار الذين يستخدمون النساء الجميلات في تجارة الذهب، وقال وضعنا ضوابط صارمة لمنع ذلك.

وقال حميدتي في اجتماع انعقد يوم الثلاثاء للجمعية العمومية للمحفظة التمويلية التجارية المختصة بتوفير السلع الاستراتيجية في السودان: "هنالك تحايل المرأة الفاتنة تملى يديها ذهبا تمشي دبي، نخليها تمشي، لكن عندنا ميزان في المطار بنوزنهأ أمشي ما هي بكرة بتجي راجعة، أتجي بدون ذهب والله عشرة سنة سجن".

وأوضح الفريق أول دقلو الذي يرأس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية: "من جانبنا سندعم هذا العمل من أجل الاستقرار الاقتصادي، كما أننا نؤكد التزامنا الصارم بعدم الانحياز لأي حزب أو شركة وإنما الوقوف من أجل الشعب السوداني لأننا أقسمنا على كتاب الله أن نكون خداما لهذا الشعب وأن لا نساند أو ننحاز لأي جهة، نحن ندعو رجال الأعمال الوطنيين إلى مضاعفة مساهماتهم في المحفظة ليصل إجمالي رأس مالها إلى 10 مليارات دولار بدلا عن المبلغ الحالي الذي يقارب المليار دولار".

وأضاف حميدتي: "نجدد التزام الحكومة بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد وتهريب الذهب، وستشهد الأيام المقبلة ضخ أموال كبيرة من الدولار في خزانة البنك المركزي التي ستسهم في خفض أسعار العملات الأجنبية، ختاما نُشيد بكل المساهمين وبدورهم في الإيفاء بالمتطلبات المعيشية من خلال توفير السلع الاستراتيجية".

المصدر:"خبطة نيوز"+"كوش يوز"