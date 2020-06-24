الكويت.. وفاة نزيلة في السجن المركزي بسبب كورونا

كشفت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عن وفاة إحدى النزيلات بالسجن المركزي إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا، ترافقت مع أمراض مزمنة تعاني منها.

وأوضحت الإدارة، أنه "بالكشف على نزلاء السجن المركزي بصفة دورية، تبين وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد لإحدى النزيلات في السجن المركزي (59 عاما)، وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق بالتنفس".

وقالت: "تم اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية والطبية اللازمة تجاهها، ومن ثم نقلت إلى مستشفى الفروانية في 15 يونيو الجاري، لكن توفيت بعد سبعة أيام من إدخالها المستشفى".

الإعلام الأمني:

وفاة إحدى نزيلات السجن المركزي بفيروس كورونا بعد 7 ايام من دخولها مستشفى الفروانية pic.twitter.com/aBVY4nQ8wr — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 22, 2020

وذكرت الإدارة، أن "قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمنع تفشي الفيروس".

وشددت على أن إدارة السجون والمراكز الإصلاحية، تطبق كافة الخطط الموضوعة للسيطرة على الوضع الصحي داخل السجن من قبل وزاره الصحة.

المصدر: "وزارة الداخلية الكويتية - تويتر"