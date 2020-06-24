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"رويترز": وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز الـ100 ألف

الكويت.. وفاة نزيلة في السجن المركزي بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت.. وفاة نزيلة في السجن المركزي بسبب كورونا
Stephanie McGehee
الشرطة الكويتية - أرشيف
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كشفت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عن وفاة إحدى النزيلات بالسجن المركزي إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا، ترافقت مع أمراض مزمنة تعاني منها.

وأوضحت الإدارة، أنه "بالكشف على نزلاء السجن المركزي بصفة دورية، تبين وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد لإحدى النزيلات في السجن المركزي (59 عاما)، وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق بالتنفس".

وقالت: "تم اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية والطبية اللازمة تجاهها، ومن ثم نقلت إلى مستشفى الفروانية في 15 يونيو الجاري، لكن توفيت بعد سبعة أيام من إدخالها المستشفى".

وذكرت الإدارة، أن "قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمنع تفشي الفيروس".

وشددت على أن إدارة السجون والمراكز الإصلاحية، تطبق كافة الخطط الموضوعة للسيطرة على الوضع الصحي داخل السجن من قبل وزاره الصحة.

المصدر: "وزارة الداخلية الكويتية - تويتر"

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