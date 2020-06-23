العراق.. 18 ألف موظف مزدوج الراتب في وزارة واحدة

كشف أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، عن وجود 18 ألف موظف مزدوج الراتب في وزارة التربية.

وقال ملا طلال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إنه "يوجد 18 ألف موظف مزدوج الراتب في وزارة التربية".

وعلى صعيد سير مكافحة فيروس كورونا، أشار إلى أن "الحكومة خولت وزير الصحة حسن التميمي في التعامل مع جائحة كورونا من الشؤون الاتحادية".

وأضاف، أن "العراق سيتسلم مساعدات ومستلزمات طبية من دولة الإمارات".

وأشار، إلى "وجود جهود كبيرة تبذل من أجل افتتاح 4 مستشفيات في محافظات بابل والنجف وكربلاء وذي قار".

وتابع: "الحكومة تعمل على إنجاز مستشفى القوات المسلحة في القريب العاجل".

المصدر: RT