حرق كابل ضوئي على الحدود العراقية الإيرانية يضعف الإنترنت في العراق

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الثلاثاء، عن تعرض الكابلات الرئيسية الناقلة للسعات الدولية قرب منفذ بدرة الحدودي للحرق من قبل مجهولين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "الكابلات الرئيسية الناقلة للسعات الدولية القادمة من إيران تعرضت الى عملية تخريب متعمدة من قبل جهات مجهولة".

وأضافت أن "هذه الكابلات تعرضت للحرق قرب منفذ بدرة الحدودي في محافظة واسط، وقد أدى هذا التخريب المتعمد إلى فقدان جزء كبير من السعات الدولية الداخلة للعراق".

من جهته أعلن المشروع الوطني للإنترنت، (الشركة المستثمرة للكابل) تعرض الكابل الرئيسي لنقل السعات الدولية القادمة عبر منفذ بدرة الحدودي لعمل تخريبي متعمد داخل حدود المنفذ.

وذكر المشروع في بيان صحفي، أن "كابل المشروع الوطني للإنترنت تعرض للمرة الثانية إلى قطع متعمد في المنهول الرئيسي العراقي مع إيران (منفذ بدرة)، داخل الحدود الإدارية لمحافظة واسط".

وأكد المشروع أن "هذا الفعل تخريبي متعمد تقوم به جهات تهدف إلى الإضرار بالبنية التحتية لوزارة الاتصالات وبالتالي تؤثر على قطاع الإنترنت في العراق، وعلى وزارة الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل عمل تخريبي".



المصدر: RT