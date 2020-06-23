الجيش التركي يقصف قرية بريف الحسكة شمالي سوريا

أفادت وكالات أنباء بأن الجيش التركي والفصائل الموالية له شنت قصفا بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون على قرية الطويلة الواقعة جنوب غرب ناحية تل تمر في ريف الحسكة شمالي سوريا.

وأضافت المصادر أن القرية مأهولة بالسكان وتقع بالقرب من الطريق الدولي M4، لافتة إلى أن القصف انطلق من قريتي الأربعين وليلان الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية وحلفائها.

من جهة أخرى، ذكر ناشطون سوريون أن قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها المنتشرة ضمن مناطق "نبع السلام"، استهدف مناطق تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والقوات الحكومية غربي تل تمر.

وأضاف الناشطون، أنه عقب ذلك استهدفت قوات الجيش السوري بالرشاشات الثقيلة والقذائف مواقع الفصائل الموالية لأنقرة، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

المصدر: "هاوار" + مواقع إخبارية سورية